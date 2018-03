Fotógrafo tira a roupa de 7 mil em Barcelona Mais de 7 mil pessoas enfrentaram o frio da manhã em Barcelona e tiraram a roupa para participar do trabalho do fotógrafo Spencer Tunick. Os corpos nus cobriram uma avenida no centro da cidade. Por volta das quatro da manhã, os primeiros modelos começaram a chegar à avenida Rainha Maria Cristina. As mais de sete mil pessoas permaneceram nuas durante mais de hora, em quatro poses diferentes. O novaiorquino Tunick conseguiu renome mundial com o seu trabalho fotográfico, que se caracteriza freqüentemente por um grande número de pessoas nuas em meio a uma paisagem urbana. "Quero que as pessoas se sintam incomodadas com a demonização de seus corpos", disse. "Para mim isso representa a fragilidade do corpo humano", disse Joan Alexandre Betriu, 53, um dos participantes do evento, que classificou como "vital, estético e moral". Turnick já fotografou multidões nuas em Londres, Lisboa, Buenos Aires, Santiago, São Paulo, além de outras cidades européias e na América Latina.