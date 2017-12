Fotógrafos da morte de Diana voltam ao tribunal Advogados dos profissionais franceses que fotografaram a princesa Diana e Dodi Fayed, no dia do acidente fatal num túnel de Paris, voltaram ao tribunal, hoje, para defender seus clientes da acusação de invasão de privacidade. Os três fotógrafos foram absolvidos, em novembro, mas tanto a promotoria como Mohammed al Fayed, o pai do namorado de Diana, apelaram. Seguindo-se à sessão única de hoje, a corte deve manifestar-se até 14 de setembro. Os três estão entre os muitos fotógrafos que perseguiram o carro de Diana e Dodi pela capital francesa, no dia 31 de agosto de 1997, e tiraram fotos quando o carro do casal espatifou-se contra o pilar de uma passagem subterrânea sob a ponte de Alma. Jacques Langevin, o único a aparecer no tribunal, argumentou que apenas fazia seu trabalho ao seguir ?personalidades conhecidas no mundo todo?. ?Não acho que violei sua privacidade?, disse. As fotografias foram confiscadas e nunca publicadas. Claire Dubriez, advogada do fotógrafo Christian Martinez, afirma que a cena do acidente, não importa quão perturbadora ou lúgubre, era notícia. Também disse que seria um precedente perigoso decidir contra os fotógrafos por meramente fotografar ? não publicando ? imagens da batida. ?É direito do público saber?, acrescentou. Quando o tribunal absolveu os três fotógrafos, em 28 de novembro, determinou que um veículo batido em uma via não é um espaço privado, o que estabeleceu um precedente. Também disse que o casal sabia que seria fotografado quando deixasse o Ritz Hotel, onde hospedava-se. O caso enfocou as fotos tiradas antes e depois do acidentes ? uma distinção que o promotor Antoine Bartoli destacou em suas recomendações, hoje. Bartoli disse que Martinez e um outro fotógrafo, Fabrice Chassery, deveriam ser absolvidos pelas fotos tiradas antes da batida, a seguir-se a lógica do veredicto inicial. No entanto, observou, Chassery e Langevin haviam fotografado o casal antes, no início da noite, quando eles deixaram o Ritz. Sem recomendar prisão, o promotor disse que essas fotos poderiam, de fato, ser consideradas invasão de privacidade porque Diana e Dodi estavam tentando ser discretos e não consentiram nelas. Mohammed al Faeyd não compareceu à sessão. Seu advogado, Bernard Dartevelle, insiste em que um carro deve sempre ser considerado um espaço privado. O julgamento origina-se de uma queixa criminal feita pelo pai de Dodi. Os parentes de Diana e a família real britânica não são queixosos no caso, o que significa que a privacidade de Diana não é tema na sessão. Um tribunal francês determinou que a batida foi um acidente causada pelo estado de embriagues e velocidade do motorista Henri Paul, que também morreu. Entretanto, uma outra investigação foi aberta para determinar se o acidente fatal poderia ter sido resultado de um complô. O comissário da polícia londrina sir John Stevens visitou, Paris, em abril, para retraçar os momentos para determinar se ela foi vítima de uma conspiração criminal.