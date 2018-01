Fotógrafos serão processados no caso Diana Um juiz francês ordenou a abertura de processo contra três fotógrafos que tiraram fotografias do acidente de carro que matou a princesa Diana e o namorado dela, Dodi Fayed, em 1997, informaram hoje fontes judiciais que pediram anonimato. A decisão foi tomada com base em uma queixa de invasão de privacidade aberta pelo pai de Dodi Fayed, o bilionário egípcio Mohamed Al Fayed, afirmaram as fontes. Os fotógrafos, no entanto, serão processados apenas por fotografias tiradas de Dodi Fayed, já que os parentes de Diana e a família real britânica não foram citados no caso. Diana, Dodi Fayed e o motorista Henri Paul morreram em uma batida de carro num túnel de Paris em 31 de agosto de 1997, enquanto o Mercedes que os transportava era seguido por paparazzi em motocicletas. Em um caso separado sobre a responsabilidade pelo acidente, a mais alta corte francesa anulou em abril acusações contra os fotógrafos, pondo fim a anos de batalha judicial. Os três fotógrafos que serão processados são: Jacques Langevin, da agência Sigma/Corbis, Christian Martinez, da agência Angelis, e o free-lancer Eric Chassery. Outros cinco fotógrafos que também registraram cenas do acidente foram liberados.