Fotos da Nasa são perdidas em inundação Milhares de imagens históricas da exploração espacial norte-americana foram danificadas no alagamento dos arquivos fotográficos da Nasa em Greenbelt, Estado de Maryland. A inundação do sótão do Centro Espacial Goddard, onde a Nasa mantinha os originais das fotos, tiradas desde os anos 50, ocorreu em 21 de abril, mas a notícia foi divulgada apenas hoje. De acordo com arquivistas, o local era depósito para cerca de 20.000 imagens preciosas, conservadas em condições ambientais controladas. Boa parte do material será enviado para a restauração.