Fotos de abusos britânicos não são do Iraque, diz governo Fotografias que parecem mostrar soldados britânicos ameaçando e urinando sobre um prisioneiro de turbante ?categoricamente não foram feitas no Iraque?, diz o governo do Reino Unido. O ministro das Forças Armadas, Adam Ingram, disse à Câmara dos Comuns que caminhão que aparece nas fotografias, publicadas pelo jornal Daily Mirror, ?nunca esteve no Iraque?. Ingram não se referiu às fotos como ?falsas?, mas também não corrigiu os membros do Parlamento que o fizeram. Ele acusou o jornal de arrastar ?na lama? o nome da unidade militar acusada, o Regimento Lancashire. Alguns parlamentares pediram a demissão do editor do Mirror, Piers Morgan. Já o ministro pediu que o jornal coopere com a investigação que vem sendo conduzida pela Polícia Militar Real. O Daily Mirror, que publicou as fotografias em 1º de maio, diz que recebeu as imagens de soldados do Regimento Lancashire que se disseram preocupados com ?elementos renegados? no Exército.