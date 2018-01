Fotos do Iraque envergonham americanos Alguns americanos sentem-se tão enojados e envergonhados pelas fotos dos abusos cometidos contra os prisioneiros iraquianos por soldados dos EUA que mudarão o voto na eleição presidencial. Outros se vêem questionando os motivos da guerra. ?Mudou minha visão de certos americanos?, disse Colleen Landry de Evansville, Indiana. Ela costumava apoiar o presidente George W. Bush, mas por causa das fotos não votará nele em novembro. ?Me senti humilhada por ser americana?, disse Sue Hammond, uma democrata de Albuquerque, Novo México. ?Isso mostra como a guerra é perversa - e em nome dos Estados Unidos?. Alguns americanos dizem que, embora os fatos mostrados nas fotos sejam imperdoáveis, situações assim são inevitáveis no curso de uma guerra. Paul Dupont, um veterano do Vietnã, diz que não concorda com o que ocorreu na prisão iraquiana e que acredita firmemente que a maioria dos soldados trabalha para o bem. Mas afirmou que entende como abusos assim acabam ocorrendo. ?É difícil oferecer a outra face quando seu colega está caído com um tiro na cabeça?, disse.