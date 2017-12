Fotos indicariam obras em antigas plantas nucleares no Iraque Fotos tiradas por satélite mostram obras em construção em vários lugares do Iraque que indicariam opossível desenvolvimento de armas atômicas por parte do regime de Saddam Hussein, disse hoje o líder da equipe de inspetores de armas nucleares da ONU, o físico francês Jacques Baute. De acordo com Baute, que falou à Associated Press por telefone, análises de imagens de satélites comerciais feitasdesde 1999 mostram "que alguns edifícios foram reconstruídos" e outros "novos foram erguidos" em locais onde eram desenvolvidos programas de energia nuclear. Baute, que trabalha na Organização de Energia Atômica, com sede em Viena, afirmou que os locais podem ter "capacidade de uso duvidoso". Isso indica que poderiam desenvolver programas nucleares para sua utilização em tarefas civis e militares. Os Estados Unidos acusaram Saddam de tentar reconstruir seu programa de armas de destruição em massa e de respaldar o terrorismo, o que justificaria a derrubada do presidente iraquiano. Baute disse também que sua equipe estava preparada para retomar as inspeções de armas no Iraque se as autoridades deste país renovarem sua permissão de admissão. Acrescentou que as sanções americanas contra o Iraque, impostas depois da Guerra do Golfo Pérsico (1991), poderiam ser levantadas dentro de doze meses caso não fossem encontradas provas de programas armamentistas não autorizados.