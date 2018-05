Fotos mostram charme do Irã antes da Revolução Islâmica

Antes da Revolução Islâmica no Irã, em 1979, era possível presenciar no país cenas como as retratadas na mostra Iran Before the Chador (Irã antes do chador), exposta na galeria R&R, de Los Angeles.

As imagens foram reunidas por um rapper que se diz "meio iraniano, meio britânico" e se identifica como Malkovich Music. Elas expõem cenas do cotidiano de uma família judia iraniana, que se mudou para Los Angeles após a revolução.

Os autores da foto e seus personagens não foram identificados por temor de represálias do governo iraniano.

"Claro que todos os velhos membros da minha família sentem muita falta de casa. Mas o Irã não é o que eles lembram", diz à BBC Brasil o rapper e curador da mostra.