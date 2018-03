Fotos mostram remoção de um suposto reator Imagens de satélite do local que foi supostamente alvo de um ataque aéreo de Israel na Síria no mês passado mostram que uma grande edificação que havia na área foi completamente removida. As imagens foram divulgadas ontem pelo Instituto para Ciência e Segurança Internacional (Isis), grupo independente de pesquisa dos EUA. Segundo o Isis, o edifício poderia ser um reator nuclear em construção. "A remoção do edifício com tanta rapidez complica qualquer inspeção e sugere que a Síria pode estar escondendo algo ali", diz o relatório.