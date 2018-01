Fox convida zapatista a dialogar O subcomandante Marcos, líder do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), prepara-se - após chegar nesta sexta-feira, ao lado de outros participantes do movimento, à localidade de Xochimilco, nos arredores da capital mexicana - para percorrer os últimos 30 km que separam os rebeldes da Praça do Zócalo, centro da Cidade do México, onde eles realizarão no domingo uma grande manifestação. Nesta sexta-feira, Marcos, que não deixava o Estado de Chiapas desde 1994, foi convidado pelo presidente mexicano, Vicente Fox, a visitar o palácio de Los Pinos para negociar um acordo de paz com os rebeldes indígenas do sul do país. Até o anoitecer desta sexta-feira (hora de Brasília), Marcos não havia respondido ao convite.