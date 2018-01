Fox diz que proposta de Bush é ?muito interessante? O presidente Vicente Fox confirmou, agora há pouco, Ter recebido um telegonema de seu colega americano. George W. Bush, para informá-lo sobre seu projeto para a imigração. E qualificou-o como ?muito interessante?. Fox, cujo país tem cerca de 10 milhões de cidadãos trabalhando nos Estados Unidos, disse que a imigração ?foi o tema fundamental da relação bilateral? entre seus países e afirmou que ele e Bush vinham trabalhando no assunto ?antes mesmo que fôssemos presidentes formais de nossos respectivos países?. ?Este é um programa muito interessante. Vamos esperar os detalhes?, acrescentou. Para o presidente mexicano, a proposta de Bush será ?um reconhecimento claro do valor dos mexicanos e mexicanas que trabalham nos Estados Unidos?, ao outorgar-lhes ?todos os direitos que têm qualquer trabalhador naqueles país, ainda que não sejam americanos ou não tenham documentação no momento?. Para Fox, o plano permitirá aos imigrantes ingressar e sair do México, algo que atualmente é perigoso para os trabalhadores sem documentos.