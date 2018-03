Fox nomeia ministro da Economia para Relações Exteriores O presidente do México, Vicente Fox, aceitou hoje a renúncia do ministro das Relações Exteriores, Jorge Castañeda, e o substituiu pelo ministro da Economia, Ernesto Derbez. Fox elogiou Castañeda por ter contribuído para aumentar a importância do México no exterior e agradeceu-lhe por seu "compromisso, lealdade e profissionalismo". O presidente não informou a data para a passagem do cargo ou disse quem substituiria o ministro da Economia.