Fox: projeto de imigração dos EUA pode inspirar Europa O presidente do México, Vicente Fox, confia que o Congresso dos EUA aprove a "solução global" para a imigração, que pode servir de exemplo para a Europa e outras partes do mundo, disse em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal francês Les Echos. A solução "global" que há cinco anos o México negocia "intensamente" com a administração do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, foi retomada no "essencial" no projeto de lei do Senado americano, declarou Fox, que foi entrevistado antes que a câmara alta do Congresso dos EUA desse sinal verde à proposta, na quinta-feira. "Se, como acredito, esta solução for votada pelo Congresso dos EUA, beneficiará milhões de pessoas e suas famílias e se transformará em um exemplo de gestão inteligente e humana deste grande problema do século XXI que é a migração", afirmou Fox. "Neste sentido, poderia inspirar a Europa e outras partes do mundo", acrescentou, ao destacar que o próprio México enfrenta "um fluxo de migrantes provenientes da América Central". Sobre o contingente anunciado por Bush de 6.000 membros da Guarda Nacional na fronteira, o presidente mexicano disse acreditar que não estarão "em contato direto" com os imigrantes, mas servirão de apoio à Polícia de fronteiras