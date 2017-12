Fox tenta justificar gastos com toalhas de US$ 443 cada O presidente do México, Vicente Fox, defendeu as compras feitas por seu governo para a residência presidencial de Los Piños, que incluem toalhas de US$ 443 cada, jogos de lençóis de US$ 1.000 e cortinas operadas eletricamente de US$ 19.000. "Hoje, o preço pago pelas toalhas que usamos aqui, na residência que pertence a todos vocês, é público. Está na internet", afirmou Fox durante um discurso para funcionários da área da Saúde. "Como é bom que a imprensa esteja tornando conhecido pelo mundo o preço que pagamos por nossas toalhas", acrescentou. O jornal Milenio, da Cidade do México, publicou hoje parte da lista de compras de Los Piños, em reportagem de primeira página intitulada "A residência de 4 milhões de pesos".