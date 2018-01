Fox vota e diz que eleições se desenvolvem bem O presidente do México, Vicente Fox, disse neste domingo após votar que está acompanhando minuto a minuto as eleições realizadas no país e se mostrou muito satisfeito com seu desenvolvimento. "Desde cedo estou muito atento ao desenvolvimento das coisas e felizmente vão muito bem", disse Fox depois de depositar as seis cédulas usadas no Distrito Federal para escolher o presidente do país, senadores, deputados e autoridades locais na cidade. O presidente parabenizou os mexicanos pelas eleições. Fox só voltará a fazer declarações quando o presidente do Instituto Federal Eleitoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, fizer uma primeira avaliação das eleições às 23h (22h em Brasília). "Eu sei que não há mexicano que queira ir contra a democracia, contra a liberdade de escolher nossos governantes, e por isso faço um reconhecimento ao povo do México, que soube consolidar esta democracia, fortalecê-la, e que sabe exercer seu direito e dever de votar", acrescentou. O presidente mexicano, que deixará o poder em 1º de dezembro, disse que acompanhará o desenvolvimento das eleições "minuto a minuto" na residência oficial. O governante caminhou de sua casa até a escola El Pípila acompanhado de sua esposa, Marta Sahagún, e sua filha mais velha, Ana Cristina. Após falar com a imprensa, Fox conversou com algumas crianças e com dois idosos que lhe deram os pêsames pela morte de sua mãe, Mercedes Quesada, na quinta-feira.