Fracassa acordo entre oposição e governo na Venezuela O acordo entre a oposição e o governo venezuelano que vinha sendo costurado desde o dia 11 de abril, quando ambas as partes haviam assinado as bases de um texto que possibilitaria uma saída para a crise política e institucional no país, fracassou. Ontem à noite, o secretário geral da Organização de Estados Americanos (OEA) e "facilitador" da Mesa de Negociações, César Gaviria, confirmou em Caracas que o acordo não seria mais assinado porque existiam "sérias diferenças" em relação ao documento original apresentado no início deste mês. Essas diferenças entre o governo do presidente Hugo Chávez e as organizações políticas e da sociedade civil que fazem parte da Coordenadora Democrática, que ao final do ano passado tentaram derrubar o presidente, podem enterrar de vez a realização, ainda este ano, do referendo revogatório previsto na Constituição Bolivariana, instrumento com o qual os venezuelanos decidiriam ou não a permanência de Chávez à frente do país. Em Madri, o contra-almirante venezuelano, Carlos Molina Tamayo, disse à imprensa espanhola que se Chávez não permitir a realização do referendo a Venezuela poderá enfrentar "uma guerra civil limitada, porém com muitos mortos". O militar dissidente, que participou do fracassado golpe de 11 de abril do ano passado, advertiu ainda que se o presidente fechar as portas para uma saída eleitoral à crise venezuelana a sociedade civil, e não apenas as Forças Armadas, sairá às ruas como em abril de 2002 para pedir o restabelecimento da democracia no país. O presidente Hugo Chávez, que vai se reunir hoje com o presidente Luís Inácio Lula da Silva em Recife, parece, no entanto, nem levar em conta essas ameaças de convulsão social no país. Membros de seu governo têm afirmado constantemente que se o referendo não for confirmado não é porque o governo não quer, mas porque a oposição não consegue reunir as assinaturas suficientes exigidas pela Constituição. A lei exige 20% de assinaturas do colégio eleitoral, o que significa conseguir pelo menos o apoio de 2,4 milhões de eleitores. Para a oposição, Chávez é o único responsável pelo fracasso do acordo, já que não aceitou os termos iniciais que já haviam sido expostos. Isto é, ao enterrar o texto de 22 pontos, o presidente não só não aceitou as propostas internas como desprezou as externas, que vinham sendo lideradas pelo grupo de países Amigos para Venezuela. O governo, por sua vez, afirma que a Coordenadora Democrática vinha manipulando o acordo, já que não havia nenhum compromisso do governo para assiná-lo. De acordo com a imprensa venezuelana, o governo não aceitou cinco dos 22 pontos do pré-acordo assinado no dia 11 de abril. Chávez rejeita, por exemplo, a criação de um grupo internacional tripartite que exerça o papel de fiador do acordo. O governo quer também que o referendo revogatório seja para todos os cargos no Executivo, Legislativo e Judiciário e não apenas para definir sobre o futuro do presidente. Chávez não aceitou também a "ingerência" de órgão internacionais no plano de "desarmamento" nacional, que, na opinião dele, afetaria a soberania nacional. O governo também se disse pressionado pela oposição para marcar datas e prazos para a realização do referendo. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL VENEZUELA