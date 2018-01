Fracassa acordo para Constituição Européia Os líderes da União Européia fracassaram neste sábado sobre um acordo para a primeira Constituição do bloco devido às divergências sobre o sistema de votações, informou um porta-voz da Presidência da União Européia, exercida pela Itália. "Constata-se que depois do trabalho intenso que fizemos durante a noite e a manhã de hoje não há acordo sobre o sistema de voto", disse o porta-voz. Os líderes participarão de um almoço no qual o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, fará uma declaração sobre os resultados das conversas bilaterais.