Fracassa diálogo entre chavismo e oposição na República Dominicana

O governo da Venezuela e a oposição fracassaram em sua tentativa de marcar uma data para as eleições presidenciais durante negociações entre as duas partes em Santo Domingo, na República Dominicana. Segundo o presidente dominicano, Danilo Medina, que intermedeia as conversas, o processo entrou em um "recesso indefinido".

"Infelizmente desta vez não pudemos chegar a um acordo", declarou à imprensa Medina, junto com o ex-presidente do governo espanhol José Luis Rodríguez Zapatero - facilitador do diálogo -, após se reunir com delegados da oposição venezuelana. / AFP