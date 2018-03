Fracassa diálogo entre japoneses e sul-coreanos sobre ilhas Dokdo As negociações entre o Japão e a Coréia do Sul para resolver a crise em torno da ilhas Dokdo, disputadas pelos dois países, fracassaram hoje em Seul por não ter sido obtido uma acordo entre as partes para por fim à crescente tensão entre os dois países. Fontes oficiais citadas pela agência "Yonhap" indicaram que o vice-ministro de Exteriores doJapão, Shotaro Yachi, e seu colega sul-coreano, Yu Myung-hwan, não fizeram concessões nas reivindicações de seus respectivos países sobre as duas ilhotas desabitadas.