Fracassa greve convocada pela oposição contra o presidente da Costa do Marfim A tentativa de convocar uma greve geral para forçar a saída do governo do presidente Laurent Gbagbo fracassou ontem. Os serviços e o comércio na capital, Abidjã, foram mantidos, com as buzinas e os gritos de vendedores ambulantes ecoando pelas ruas e o trânsito congestionado, como de costume.