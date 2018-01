Fracassa nova tentativa de contato com sonda em Marte Fracassou a nova tentativa feita pela Agência Espacial Européia (ESA), de estabelescer comunicação com a sonda de pesquisa Beagle 2, que deveria ter aterrissado em Marte na madrugada do dia 25, informou o porta-voz da ESA no centro de operações dna cidade alemã de Darnstadt. A tentativa foi feita pelo satélite norte-americano ?Mars Odyssey? na madrugada deste sábado. Segundo a ESA, nos próximos dias haverá pelo menos mais cinco oportunidades de manter novos contatos com a Beagle 2. A próxima pode ser na noite deste sábado, através do radio-telescópio do Observatório Jodrell Banck, perto de Manchester, na Inglaterra.