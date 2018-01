Fracassa projeto de trégua com ELN na Colômbia O Alto Comissário de Paz, Camilo Gómez, anunciou que fracassaram as negociações para um trégua bilateral com o insurgente Exército de Libertação Nacional (ELN), por falta de acordo sobre as condições que deveriam ser estabelecidas para o cessar-fogo. Segundo Gómez, não houve concordância com o segundo maior grupo guerrilheiro do país sobre quais as áreas em que ficariam os rebeldes enquanto acompanhassem o desenvolvimento do cessar-fogo, já que o ELN se nega a perder a mobilidade de suas tropas. "Uma trégua sem mecanismos que permitam verificá-la e com liberdade absoluta para os guerrilheiros de circularem armados por todo o país sem que haja intervenção das autoridades não tem sentido", disse Gómez à rádio Caracol, nesta sexta-feira. Outro obstáculo foi a quantidade de dinheiro exigida pela guerrilha para o financiamento da trégua - que duraria seis meses, com verficação internacional: mais de US$ 40 milhões. Também houve discrepâncias sobre o número de combatentes que o ELN dizia ter e sobre os quais deveriam ser calculados os fundos para financiar a trégua. O ELN alegou ter cerca de 10.000 homens, mas Gómez afirmou que o número real dos rebeldes do grupo guerrilheiro "é muitíssimo menor". Em 2000, o ministério da Defesa colombiano havia calculado seu número em 4.500. Desde então, entretanto, a organização insurgente vem perdendo para os paramilitares alguns de seus mais importantes redutos.