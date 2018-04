Fracassa tentativa de formar governo O presidente do Senado italiano, Franco Marini, disse ontem que não obteve apoio suficiente para formar um governo interino e mudar as leis eleitorais. O presidente do país, Giorgio Napolitano, deverá agora dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas. Marini fez o anúncio depois de dois dias de conversações com os líderes de partidos políticos para tentar resolver a crise, desatada após a queda do governo do premiê Romano Prodi, no dia 24.