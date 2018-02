Fracassa tentativa de sequestro de trem na Irlanda Dois homens tentaram seqüestrar um trem de passageiros que seguia de Dublin para Belfast, nesta quarta-feira. Os homens, um deles armado, tentaram ir a bordo do trem por volta das 9h20 locais nos arredores de Lurgan, 40 quilômetros a sudoeste de Belfast, informou o Serviço de Polícia da Irlanda do Norte. A Translink, operadora do trem, disse que um dos homens parou o comboio quando este trafegava a pouco mais de 60 quilômetros por hora. Ele ficou parado na linha em uma área rural ao norte de Lurgan. Os homens quebraram a janela do maquinista, mas não entraram no trem, que prosseguiu sua viagem a Belfast, informou a polícia. Ninguém ficou ferido no incidente. A Translink informou desconhecer quantas pessoas viajavam no trem no momento do incidente. O veículo é capaz de levar mais de 400 pessoas.