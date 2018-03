Frade brasileiro é um dos presos na igreja de Belém O frade franciscano Marcos Koneski, de 65 anos, é o único brasileiro entre os religiosos que se encontram no convento franciscano anexo à Basílica da Natividade. Ele disse por telefone a colegas da Província Franciscana Imaculada Conceição, em São Paulo, que os religiosos estão bem. De acordo com as informações transmitidas pelo frade, que é natural de Santa Catarina, não há mulheres nem crianças no complexo cercado pelos tanques de Israel. O clima é de tensão no convento e na basílica e paira no ar uma certa ameaça por parte dos soldados isralenses, mas não há agressões ou ofensas. Os israelenses permitiram a saída dos religiosos que quisessem deixar as instalações e quatro que se sentiam adoentados ou estressados saíram, mas não poderão retornar ao complexo. Frei Marcos decidiu ficar, não sabe até quando. Os religiosos têm acesso à basílica e atuam como uma espécie de garantia de vida para o grupo de aproximadamente 240 integrantes das forças de segurança palestina que, armados, se refugiaram no complexo. Segundo os religiosos que estão nos edifícios que fazem parte do monumento cristão, há comida suficiente para dez dias. A situação de incerteza é agravada pelo rigor do confinamento imposto pelos soldados israelenses: as pessoas que estão no interior do complexo têm pouca ou nenhuma informações sobre o que ocorre do lado de fora. Nenhum dos sacerdotes que estão nas instalações ofereceu qualquer indício de que são reféns dos palestinos no complexo.