Fragmentada, oposição argentina busca cacife para 2011

Nos últimos meses, suas principais lideranças somente conseguiram acertar frágeis alianças que resultaram em duas grandes coalizões. Uma, de centro-direita, a União-PRO, reuniu os peronistas dissidentes com o partido Proposta Republicana (PRO). Outra, de centro-esquerda, aglutinou a Coalizão Cívica com a União Cívica Radical (UCR) na aliança Acordo Cívico e Social. Mas foi impossível formar um bloco único.

As principais figuras da oposição com aspirações presidenciais são o vice-presidente Julio Cobos, líder dos dissidentes da UCR que em 2007 se aliaram aos Kirchners e, em 2008, se afastaram do governo; e o ex-piloto de Fórmula 1, Carlos Reutemann, senador do peronismo dissidente. Reutemann é visto como uma opção de consenso dos peronistas, capaz de aglutinar os dissidentes e alguns setores que abandonariam as fileiras kirchneristas.

Outro candidato, rival de Reutemann, é o governador de Santa Fé, Hermes Binner, do Partido Socialista, considerado um ?socialista moderado?, que exibe uma administração de sucesso em sua província. Já na centro-direita destaca-se Maurício Macri, ex-presidente do Boca Juniors e atual prefeito de Buenos Aires, líder do partido de Proposta Republicana.

Além deles também estão na lista dos presidenciáveis opositores Elisa Carrió, ex-deputada e líder da Coalizão Cívica; e o milionário Francisco De Narváez, que dentro da União-PRO é o representante do peronismo dissidente da Província de Buenos Aires. Mas De Narváez não nasceu na Argentina, e sim na Colômbia, o que complica suas aspirações presidenciais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.