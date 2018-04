Fragmentada, oposição busca cacife para 2011

Mesmo antes da eleições de domingo, líderes da oposição na Argentina já planejam as estratégias para a campanha presidencial de 2011. Os opositores apostam numa derrota contundente da presidente Cristina Kirchner e seu marido e ex-presidente, Néstor Kirchner. O eventual triunfo entusiasma a oposição a dar a largada para a corrida presidencial logo após as eleições do domingo. No entanto, trata-se de uma oposição fragmentada e assolada por profundos confrontos internos. Nos últimos meses, suas principais lideranças somente conseguiram acertar frágeis alianças que resultaram em duas grandes coalizões. Uma, de centro-direita, a União-PRO, reuniu os peronistas dissidentes com o partido Proposta Republicana (PRO). Outra, de centro-esquerda, aglutinou a Coalizão Cívica com a União Cívica Radical (UCR) na aliança Acordo Cívico e Social. Mas foi impossível formar um bloco único. As principais figuras da oposição com aspirações presidenciais são o vice-presidente Julio Cobos, líder dos dissidentes da UCR que em 2007 se aliaram aos Kirchners e, em 2008, se afastaram do governo; e o ex-piloto de Fórmula 1, Carlos Reutemann, senador do peronismo dissidente. Reutemann é visto como uma opção de consenso dos peronistas, capaz de aglutinar os dissidentes e alguns setores que abandonariam as fileiras kirchneristas. Outro candidato, rival de Reutemann, é o governador de Santa Fé, Hermes Binner, do Partido Socialista, considerado um "socialista moderado", que exibe uma administração de sucesso em sua província. Já na centro-direita destaca-se Maurício Macri, ex-presidente do Boca Juniors e atual prefeito de Buenos Aires, líder do partido de Proposta Republicana. Além deles também estão na lista dos presidenciáveis opositores Elisa Carrió, ex-deputada e líder da Coalizão Cívica; e o milionário Francisco De Narváez, que dentro da União-PRO é o representante do peronismo dissidente da Província de Buenos Aires. Mas De Narváez não nasceu na Argentina, e sim na Colômbia, o que complica suas aspirações presidenciais. A analista de opinião pública e socióloga Graciela Römer disse ao Estado que as chances dos presidenciáveis para 2011 dependerão de uma grande série de variáveis que resultarão destas eleições parlamentares. "O cenário é imprevisível. Tudo isso vai depender se Kirchner fica ou não em primeiro lugar na Província de Buenos Aires, fato que pode alimentar as aspirações de um segundo mandato do ex-presidente." O analista Rosendo Fraga disse ao Estado que a oposição vê as eleições de domingo como uma espécie "convenção" na qual cada um tentará posicionar-se melhor, de olho em 2011. "Cobos é o presidenciável mais bem posicionado", afirma o colunista político Silvio Santamarina, do jornal Crítica. "Ele é tido como o candidato capaz para realizar a ?transição pós-kirchnerista?. E, se por acaso ocorrer uma eventual antecipação das eleições presidenciais, Cobos é o homem que o establishment político e empresarial vê como a melhor opção." OPOSITORES De olho na Presidência Políticos de oposição vão às urnas neste domingo de olho nas eleições de 2011 Julio Cobos Vice-presidente Diverge da presidente Cristina Kirchner. Não é candidato agora. Suas ambições são para 2011. Depende do bom desempenho de seus aliados nas eleições Carlos Reutemann Senador por Santa Fé Pretende renovar seu mandato no Senado. Representa o peronismo dissidente. Para chegar à presidência, depende de uma vitória em sua província no domingo Hermes Binner Governador de Santa Fé Não concorre no domingo. Torce por um bom desempenho de seus aliados nas eleições, o que aumentaria suas chances em uma possível candidatura em 2011 Mauricio Macri Prefeito de Buenos Aires Presidente do partido Proposta Republicana, não concorre no domingo. A vitória de seus aliados é quase certa, mas Macri não é muito popular fora da capital Elisa Carrió Líder da Coalizão Cívica Candidata a deputada em Buenos Aires. Por decisão própria, ficou em terceiro na lista de candidatos do partido e corre o risco de ficar de fora Francisco de Narváez Líder do peronismo dissidente Candidato a deputado contra o ex-presidente Kirchner. Aspira ao governo de Buenos Aires. É colombiano e, para ser presidente, dependeria de uma mudança na atual lei eleitoral