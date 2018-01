Fragmentos da Mir caem no Pacífico Os fragmentos ardentes da estação orbital Mir começaram a cair na atmosfera, passando por cima das ilhas Fiji e iluminando o céu do Pacífico sul com uma larga faixa alaranjada, de acordo com a rede de televisão CNN. ?É um espetáculo incrível?, afirmou Hugh Williams, correspondente do canal Nadi, nas Ilhas Fiji. De acordo com o Centro de Controle Espacial, de Moscou, os cerca de 1.500 fragmentos caíram no Oceano Pacífico na zona prevista. "A estação orbital Mir encerrou seu vôo triunfal?, declarou um porta-voz da Agência Aeroespacial Russa.