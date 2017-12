Fraldas salvam bebê de picada de cobra em Israel Um bebê israelense teria morrido na última sexta-feira, não fossem por suas fraldas. Ele levou uma picada de uma cobra venenosa, mas o veneno foi absorvido antes de entrar em contato com sua pele. "Por sorte, a cobra injetou o veneno na fralda", afirmou à Radio Israel o médico Kobi Assaf, do hospital Hadassah, em Jerusalém. Os pais levaram o bebê ao hospital depois de terem percebido marcas de picada na fralda, na hora de lhe dar banho. Ele havia passado o dia brincando no jardim.