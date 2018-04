França admite que matou 4 por engano no Afeganistão O Exército da França admitiu hoje que suas tropas mataram acidentalmente quatro civis no Afeganistão, em 6 de abril. As mortes ocorreram em um ataque com míssil, tendo insurgentes como alvo inicial. De acordo com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), forças sob seu comando no sul afegão mataram por engano quatro civis, incluindo uma mulher e uma criança.