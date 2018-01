França adota excepcionais medidas de segurança para visita de Bush Excepcionais medidas de segurança foram tomadas pela França à espera da visita do presidente americano, George W. Bush - entre elas, a proibição do vôo de aviões sobre as zonas em que se encontrarem o mandatário americano e seu colega francês, Jacques Chirac. A proibição, indicou uma fonte militar, afeta sobretudo Paris e a região da Normandia, que será visitada por Bush na próxima segunda-feira. Um dispositivo permanente de segurança aérea está em vigor desde 11 de setembro, disse o coronel Patrick Dutartre, e foi reforçado para a chegada de Bush. O oficial, entretanto, não quis especificar quais as medidas suplementares adotadas.