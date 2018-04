França diz que responderá se Síria cruzar 'linha vermelha'

PARIS - O porta-voz do governo francês, Benjamin Griveaux, disse nesta terça-feira, 10, que Paris irá responder se ficar provado que as forças aliadas da Síria conduziram um ataque químico contra o reduto rebelde de Duma no fim de semana.

O uso de armas químicas no território sírio tem sido um assunto delicado para o presidente da França, Emmanuel Macron. Ele alertou que utilizar esses recursos seria como cruzar uma "linha vermelha" e obrigaria Paris a agir, ainda que de forma unilateral.

O gabinete de Macron afirmou que uma resposta militar dependeria do departamento de inteligência da França e estaria em coordenação com os EUA. "O presidente disse repetidamente que se a linha vermelha for cruzada e se forem estabelecidos os responsáveis, haverá uma resposta", afirmou Griveaux à emissora de rádio Europe 1.

Macron e o presidente americano, Donald Trump, falaram pela segunda vez sobre o assunto na segunda-feira depois que os dois países concordaram que armas químicas foram usadas no ataque. Um grupo de assistência médica sírio informou que ao menos 60 homens, mulheres e crianças morreram. / REUTERS