França ainda negocia com a Rússia entrega de navio

O navio porta-helicópteros do tipo Mistral integrava a maior venda de armas de um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o Kremlin. Mas as ações da Rússia na Ucrânia fizeram o governo francês reconsiderar o acordo bilionário, mesmo que isso signifique reembolso de dinheiro. Na semana passada, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu a França de que a Rússia espera que os seus pagamentos antecipados sejam devolvidos se o país não entregar o navio, conforme acordado. Fonte: Associated Press.