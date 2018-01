França ajudará EUA na invasão do Iraque, diz Times A França teria integrado a lista dos aliados da administração do presidente norte-americano, George W. Bush, que oferecerão assistência aos Estados Unidos na invasão do Iraque, publicou hoje o jornal Washington Times, citando fontes do governo. De acordo com a autoridade, a França identificou unidades de terra que poderiam ser oferecidas para a guerra e poderia ainda colocar jatos de combate a disposição.