França, Alemanha e Bélgica relançam politica de defesa França, Alemanha e Bélgica convocam os países da União Européia (UE) para relançar a politica de defesa européia. Uma mini-cúpula acontece dia 29 de abril, em Bruxelas, mas até agora apenas Luxemburgo confirmou presença. Os países europeus gastam menos da metade que os Estados Unidos em defesa, tendo sua capacidade militar representada por somente cerca de 10% da capacidade dos EUA, constata um documento interno da Comissão Européia. O (re)lançamento de uma política européia de defesa acontece neste momento, porque a UE se deu conta - vítima anunciada da crise iraquina - que, lentamente, está sendo invadida por seus concorrentes norte-americanos. A análise é feita pelo especialista em economia da defesa e professor da escola Royal militar belga, Wally Struys. Ele também é um dos porta-vozes do Ministério da Defesa belga, desde o começo da guerra no Iraque e explica que as indústrias de defesa, européia e norte-americana, são distintas se for levada em consideração a ponta de um iceberg. ?Mas ao olharmos abaixo do espelho d´água, elas estão intrinsecamente ligadas". Dito de outra forma, o professor adverte que os norte-americanos têm estratégias de mercado no setor de defesa europeu, garantindo, inclusive, participação nas decisões das empresas comunitárias. "Isso quando não têm o controle total da situação", reitera Marc Perlot, especilista em balística da mesma escola Royal belga. É uma maneira de assegurar tanto os desbloqueios comerciais, como amparar a tecnologia de ponta dentro dos países onde os EUA estão presentes. Concorrência americana Em matéria de armamento terrestre, a General Motors adquiriu a suíça Mowag e a General Dynamics amparou-se ao lado da espanhola Santa Barbara, enquanto que a United Defense comprou a artilharia sueca Bofor. No segmento aeronáutico, a Europa tem, atualmente, três diferentes projetos de aviões de combate: o Eurofighter, o Rafale (Dassault) e o sueco Gripen (SAAB). No caso do Eurofighter, a SAAB tem participação de 35% na Bae Systems (britânica), por meio da qual comercializa o projeto, explica o professor Struys, resultado do acordo entre Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha No quadro geral, a britânica Bae Systems, líder européia em matéria de defesa, tem acordos com a Boeing, quinto fornecedor do Pentágono. Na Itália, a última incursão do Grupo de Defesa Européia (EADS) não avançou, comenta uma fonte comunitária, sobre a intenção de constituir uma empresa comum (Emac) com a italiana Finmeccanica, do segmento de aviões de combate. "A Martin, concorrente da EADS, é uma aliada da Alenia/Finmeccanica", afirma a mesma fonte. Resultado - o governo italiano, que deveria comprar 16 aviões A400M (alemão), preferiu comprar aviões de transporte americanos da Lockheed-Martin. Além do que os americanos já fecharam um programa em conjunto com cinco países da Europa (Reino Unido, Países Baixos, Dinamarca, Noruega, e Itália), para o avião de combate Joint Strike Fighter (JSF), "comprometendo, então, a perspectiva de uma única máquina européia no futuro", diz Struys, acrescentando que Washington tem previsão de vender cerca de 2 mil aviões desse modelo. A mini-cúpula para discutir a reestruturação da defesa européia será política, comenta Struys, mas poderá ser o impulso que o setor precisa. Caso contrário, adverte o especialista em economia da defesa, as indústrias européias correm o risco de se tornarem a longo prazo sub-contratadas das concorrentes norte-americanas. Na prática, Struys reitera a análise feita pelos técnicos comunitários e encaminhada aos quinze dirigentes na ocasião do encontro de emergência dos líderes, 20 de março, em Bruxelas, no dia seguinte em que a guerra contra o Iraque foi deflagrada. Porém, ao que tudo indica, os quinze preferem não falar em uma só voz em matéria de defesa. Apenas Luxemburgo vai comparcer à mini-cúpula, uma iniciativa de França, Alemanha e Bélgica, que acontecerá fora das instalações da UE.