França ampliará medidas antiterrorismo neste fim de ano A França informou nesta quinta-feira que ampliará suas medidas de segurança antiterrorismo durante as festas de fim de ano, aliando-se a outros países que já anunciaram ações similares em resposta a novas ameaças de atentados. A declaração partiu do primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin, mas ele não comentou se existe alguma ameaça específica contra a França, nem especificou quais medidas serão adotadas. O atual contexto internacional e o aumento no número de viagens exigem que o governo adote ações de "vigilância e prevenção para garantir a segurança de nossos cidadãos", disse Raffarin. "Todos os serviços do Estado serão mobilizados", garantiu.