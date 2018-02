França anuncia projeto para controlar armas Dois dias depois da frustrada tentativa de um jovem neonazista de matar o presidente Jacques Chirac, o ministro do Interior francês, Nicolas Sarkozy, anunciou nesta terça-feira na Assembléia Nacional a elaboração de um projeto para ampliar as restrições à venda e porte de armas na França. "As várias tragédias ocorridas recentemente no país exigem medidas apropriadas para pôr fim ao uso incontrolado de armas de fogo", disse. "A legislação atual é muito complexa, o que a torna ineficiente. Vamos simplificá-la para assegurar que nenhuma arma seja manipulada sem um mínimo de checagem (do usuário)". Pelas leis vigentes, as licenças para porte de armas de certas categorias requerem exames médicos e checagem policial, enquanto outras - como a carabina calibre 22 carregada pelo neonazista Maxime Brunerie no desfile de 14 de Julho em Paris, presidido por Chirac - são comercializadas livremente. A Justiça francesa interrogou hoje na capital francesa os pais de Bruniere, que tiveram de interromper as férias de verão no litoral espanhol. Segundo um funcionário do tribunal, eles definiram o rapaz como uma "pessoa solitária, centralizada em idéias extremistas e, sobretudo, racistas - as quais jamais escondia". O juiz encarregado das investigações pediu hoje um detalhado exame psiquiátrico em Bruniere, que se encontra internado num hospital da cidade sob custódia policial. Se ficar comprovado que ele agiu com perfeita consciência de seus atos, será indiciado por tentativa de assassinato. Uma coisa parece certa: ele premeditou o crime. "Vejam a TV neste domingo. Serei uma estrela. Morte ao zog, 88", escreveu ele no sábado, véspera do incidente, num site em inglês da Internet. Bruniere integrava vários grupos neonazistas, entre os quais a União Radical. Mas a polícia, depois de ouvir 25 pessoas, acredita que ele agiu sozinho.