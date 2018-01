França apóia EUA em novo plano para o Iraque O embaixador da França na ONU, Jean-Marc de Sablière, anunciou que seu país vai apoiar a proposta dos EUA de compartilhar o controle do Iraque com as Nações Unidas. "A questão é como conquistar a paz e como estabilizar a situação. Vamos estudar a resolução proposta com isso em mente", disse De Sablière. A França liderou a oposição à guerra contra o Iraque, lançada pelos EUA depois de a diplomacia norte-americana não conseguir apoio do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A resolução que os EUA estão propondo ao Conselho sobre o Iraque é um esforço para "essencialmente, colocar o Conselho de Segurança o jogo", disse o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell. A resolução mantém os EUA no comando das operações de manutenção da paz. Mas, mesmo em questões de segurança, "estamos pedindo que a comunidade internacional se junte a nós, mais do que no passado", afirmou Powell. A resolução poderá ser colocada em votação no Conselho de Segurança na próxima semana.