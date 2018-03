França apreende 135 quilos da 'droga dos jihadistas' em aeroporto

PARIS - Quase 135 quilos de captagon, considerada a "droga dos jihadistas", foram apreendidos neste ano no aeroporto de Roissy, nas proximidades de Paris, um fato sem precedentes na França.

"O captagon, apresentado recentemente como 'a droga do conflito sírio', devido aos estragos que provoca no país, é um psicoestimulante criado no fim dos anos 1950 e agora utilizado principalmente no Oriente Médio", explica a Alfândega francesa em um comunicado. À base de anfetamina, o captagon é utilizado com frequência por jihadistas que executam atentados.

A Alfândega de Roissy interceptou um primeiro carregamento de 350 mil comprimidos com um peso total de 70 quilos em 4 de janeiro, durante uma inspeção de moldes industriais procedentes do Líbano e destinados à República Tcheca.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Na realidade, o carregamento era destinado à Arábia Saudita, com uma escala na Turquia", explica o comunicado. Em 22 de fevereiro, os agentes apreenderam 67 quilos de comprimidos de captagon escondidos da mesma forma, nas laterais de moldes de aço.

Esta foi a primeira vez que a droga foi apreendida na França, segundo as autoridades. A droga apreendida está avaliada em € 1,5 milhão no mercado ilícito de entorpecentes. / AFP