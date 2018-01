França atenua defesa de papel da ONU no Iraque A França avisou que será pragmática em relação ao pós-guerra no Iraque, deixando de lado as diferenças com os Estados Unidos sobre a participação da Organização das Nações Unidas (ONU) na reconstrução do país. Os ministros da União Européia estão em Luxemburgo para discutir como a UE poderá ajudar no período seguinte à guerra e assumir papel central neste processo, apesar das alegações dos EUA de que decidirão os rumos do país após o encerramento das operações militares. "É óbvio que a administração dos Estados Unidos terá um papel a desempenhar", disse Dominique de Villepin, ministro das Relações Exteriores da França. "É inútil voltar ao ponto que nos dividiu, vamos nos voltar para o futuro", acrescentou. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Joschka Fischer, reiterou a posição de seu país, de que as Nações Unidas devem ter participação central na reconstrução. "Para nós, sempre foi claro que queremos uma participação central da ONU", disse. O presidente francês, Jacques Chirac, e o chanceler alemão, Gerhard Schroeder, discutirão o pós-guerra no final da semana com o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. No encontro desta segunda-feira, o chefe de política externa da UE, Javier Solana, e o comissário de Relações Exteriores, Chris Patten, propuseram que a ONU possa ajudar o Iraque com auxílio financeiro e no desenvolvimento da sociedade civil e de uma cooperação entre as Nações Unidas e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para garantir a segurança. Veja o especial :