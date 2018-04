França atesta autenticidade de mensagem de Bin Laden

Bin Laden ameaçou alvos da França e disse que o sequestro de cinco cidadãos do país ocorrido no Níger no mês passado foi uma advertência a Paris. O líder extremista criticou o papel francês no Afeganistão e também no norte e oeste da África.

A mensagem "apenas confirma a realidade da ameaça terrorista", afirmou hoje um porta-voz da chancelaria francesa. O funcionário disse que o governo francês está "totalmente mobilizado" para obter a libertação dos cinco reféns. As informações são da Dow Jones.