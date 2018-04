França aumenta para 62 anos idade para se aposentar O Senado francês aprovou definitivamente a medida principal da reforma para aumentar a idade de aposentadoria de 60 anos para 62 anos no país, durante votação na noite de hoje (horário local). Outros pontos da proposta, incluindo a elevação da idade da pensão completa do Estado para 67 anos, continuam a ser votados, e as deliberações do Senado estão previstas para durar até 15 de outubro. O governo espera que a reforma seja aprovada em sua totalidade até ao fim deste mês.