França barra trem com imigrantes tunisianos O rigor da França no combate à imigração causou ontem um atrito diplomático com a Itália. Durante várias horas, a circulação de trens entre a cidade italiana de Vintimiglia e a região francesa de Côte d"Azur foi paralisada com o objetivo de impedir o ingresso de tunisianos na França, mesmo que eles contassem com documentos autorizando sua presença na Europa.