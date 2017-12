França bloqueia imigrantes na fronteira com a Itália Pelo menos 150 africanos que entraram em território europeu pela Itália estão bloqueados pela polícia junto à fronteira com a França, onde pretendem ingressar. A ordem de impedir a entrada do grupo foi dada pelo Ministério do Interior francês e provocou protestos dos imigrantes, que acusam as autoridades de Paris de rejeitarem conceder asilo ou refúgio político a quem se declarou perseguido ou em fuga de guerras em seu país de origem.