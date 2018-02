França captura 13 supostos terroristas Autoridades francesas capturaram 13 supostos terroristas, incluindo um prestes a fugir do país, numa batida lançada para encontrar os responsáveis por um atentado no Marrocos ano passado. Policiais invadiram oito diferentes locais ao amanhecer desta segunda-feira, em busca de suspeitos ?diretamente envolvidos? nos atentados de Casablanca, ou os responsáveis pelas bombas usadas. O Marrocos emitiu ordens de prisão contra três dos suspeitos, incluindo Mustafá Baouchi, um marroquino que teria sido treinado no uso de explosivos em campos de treinamento de terroristas do Afeganistão. Acredita-se que Baouchi tenha liderado uma célula de seis radicais islâmicos em Paris. A identidade dos demais presos não foi revelada.