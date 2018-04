França combate tráfico humano As autoridades francesas darão aos estrangeiros que ajudarem a desarticular redes de tráfico de imigrantes ilegais a possibilidade de regularizar sua situação no país. A medida, assinada na quinta-feira pelo ministro de Imigração Eric Besson, tem como objetivo "premiar" a cooperação de imigrantes em situação irregular para tentar conter o tráfico humano. "Quando um imigrante clandestino é objeto de exploração e deseja cooperar com as autoridades, abre-se a possibilidade de obter uma permissão temporária de residência", afirmou Besson. A permissão seria de seis meses, renovável até o fim do processo judicial.