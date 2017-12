França começa a expulsar da escola meninas que usam véu Sem alarde, o governo francês começa a expulsar das escolas públicas as meninas muçulmanas que desafiaram a lei e continuam a usar véus nos estabelecimentos de ensino. Cinco meninas foram expulsas em dois dias, na primeira aplicação da medida desde que a lei entrou em vigor, em 2 de setembro. As expulsões não foram alardeadas para não pôr em risco a vida de dois jornalistas franceses que continuam em poder de seqüestradores no Iraque. Depois de audiências disciplinares, autoridades decidiram expulsar nesta quarta-feira duas jovens de 17 anos de escolas na cidade de Mulhouse e uma terceira em Flers. "Destruíram minha vida", disse uma menina de 12 anos ao jornal Le Monde depois de ela e uma colega terem sido expulsas, terça-feira, em Mulhouse. "O que eles querem é ver a gente de calça justa, como as outras moças", diz ela, segundo o jornal.