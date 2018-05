França condena 13 militares da ditadura O Tribunal Criminal de Paris condenou ontem 13 militares que trabalharam para o general Augusto Pinochet durante a ditadura do Chile (1973-1990). Dois deles foram sentenciados à prisão perpétua. As penas dos outros 11 variam entre 15 e 30 anos de prisão. Eles foram condenados pelo desaparecimento de quatro cidadãos franceses entre 1973 e 1975. As acusações contra os militares incluem sequestro, prisão arbitrária e tortura.