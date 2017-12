França condena ataques violentos contra sua embaixada no Irã A França acusou o Irã de não ter feito o possível para proteger sua missão diplomática em Teerã de manifestantes que atacaram coquetéis molotov contra o prédio e quebraram janelas com pedras. O grupo de manifestantes, com cerca de 60 pessoas, atacaram a embaixada francesa mesmo após um Imã de uma das maiores mesquitas do país ter pedido, na sexta-feira passada, para que os muçulmanos não causem mais violência. O porta-voz do ministro das relações exteriores da França, Jean-Baptiste Mattei, condenou a violência, dizendo esperar "que as autoridades iranianas tomem todas as medidas necessárias para prevenir que este tipo de ataque se repita."