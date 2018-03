França confirma 2º caso de síndrome respiratória aguda Um segundo caso da síndrome respiratória aguda grave (Sars) foi confirmado por autoridades de saúde da França neste domingo, 12. Outras três pessoas com sintomas parecidos realizaram exames, mas não estavam doentes. A segunda vítima compartilhou um quarto de hospital com o primeiro caso confirmado, um homem de 65 anos, em abril na cidade francesa de Valenciennes. As duas vítimas estão isoladas, recebendo tratamento na cidade de Lille.